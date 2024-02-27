МВД проводит проверку из-за установленной напротив здания Минобороны РФ камеры

Сотрудники полиции проводят проверку после обнаружения видеокамеры, установленной напротив здания Минобороны в Москве. Об этом пишет ТАСС.

Камеру нашел вечером 26 февраля работник коммунальной службы на чердаке дома, стоящего напротив военного ведомства, на Фрунзенской набережной.

Оборудование изъято, специалисты изучают сделанные записи. Об инциденте доложено в ФСБ по ЦАО Москвы.

Mash сообщает, что камера стояла на штативе и была повернута объективом в стену. Судя по установленному передатчику, прибор мог вести непрерывную трансляцию обстановки у здания Минобороны и онлайн передавать картинку на расстояние, пишет Telegram-канал.