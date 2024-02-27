Лавров счел "ультиматумом" предложение Зеленского по разрешению конфликта

Министр иностранных дел России Сергей Лавров высказался о том, какой характер может носить готовящееся президентом Украины Владимиром Зеленским предложение о разрешении конфликта.

"Он (Зеленский) сказал, что это не будет считать переговорами. Нормальный человек понимает, что имеется в виду ультиматум. От ультиматума Зеленский никогда не отказывался. Вся его вот эта формула из десяти пунктов была и остается очевидным ультиматумом", - цитирует РИА Новости Лаврова.

В декабре 2023 г. пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия сохраняет готовность к переговорам по Украине. Он добавил, что Москва предпочла бы делать это политико-дипломатическими средствами.