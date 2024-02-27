В Крыму спасли умиравшего дельфина

В Евпатории на днях дельфина выбросило на берег прибоем. Очевидцы сообщили. Что черноморская афалина дезориентирована, животное практически без движения лежало на пляже.

Инспектор Росприроднадзора выехал на место, дельфина перевезли в дельфинарий, там его осмотрели ветеринары. В спасении животного также принимали участие волонтеры и сотрудники центра "Безмятежное море". Глава Росприроднадзора Светлана Радионова сообщила, что сейчас афалина находится под присмотром ветеринаров, за ее состоянием будут следить.