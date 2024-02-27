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Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Дело экс-директора ООО "Лотас" Айметова вернули на пересмотр

Дело бывшего депутата гордумы и экс-директора уральской сельскохозяйственной компании "Лотас" Владимира Айметова вернули в суд на пересмотр. Об этом сообщает пресс-служба Свердловского областного суда.

Напомним, что 17 октября прошлого года Айметова приговорили к 3,5 годам принудительных работ с удержанием 15% зарплаты в доход государства, а также на два года запретили занимать должности в коммерческих организациях, связанных с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций. Его признали виновным по ч.2 ст. 201, ч.1 ст. 185.5 и ч.1 ст. 170.1 УК РФ. По ч.1 ст. 185.5, ч.1 ст. 170.1 УК РФ он был освобожден от наказания в связи с истечением сроков давности. Там были назначены штрафы по 100 тыс. рублей.

"Приговор был обжалован как стороной защиты, так и обвинения. Рассмотрев материалы дела, Свердловский областной суд отменил приговор Красноуфимского районного суда в связи с допущенными судом первой инстанции нарушениями уголовно-процессуального закона. Дело направили на новое рассмотрение в тот же суд в ином составе суда", - сообщили в пресс-службе.

Ранее суд установил, что в 2021 году тогда еще руководитель ООО "Лотас" Айметов перед передачей предприятия другому лицу вывел его активы - сельхозтехнику и объекты недвижимости. Среди них были два трактора "Кировец" и комбайн, приобретенные в том числе и за счет региональных субсидий в размере 12 млн рублей. Бизнесмен продал себе как физлицу эти три единицы техники по 10 тыс. рублей каждую, при том, что в соглашении с областным минопромышленности было сказано о запрете продажи или отчуждения данного оборудования.

Министерство взыскало с ООО "Лотас" субсидии за несоблюдение договоренности в размере 12 млн 23 тыс. 125 рублей. По низкой стоимости также были распроданы два коровника и молочный блок, что лишило предприятие значительной части имущества не менее чем на 47 млн 139 тыс. 940 рублей. Из-за этого возникли проблемы и с выплатой зарплат сотрудникам.

Ранее мы уже рассказывали о скандальной истории с выплатой зарплат "урожайками", однако после работники ООО "Лотас" напротив вступились за бывшего начальника. Накануне.RU узнало о другой стороне конфликта, в которой вряд ли кого-то можно назвать невинной овечкой.

Теги: Лотас, Айметов, суд, пересмотр


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