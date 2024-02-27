В Екатеринбурге судят налетчиков на ювелирный, выдававших себя за курьеров и силовиков

В Екатеринбурге суд приступает к рассмотрению уголовного дела о нападении на ювелирный магазин. Налетчики выдавали себя за курьеров и силовиков.

Как сообщили Накануне.RU в Свердловском областном суде, на скамье подсудимых оказались трое знакомых, ранее вместе отбывавших наказание. 28 марта прошлого года двое из них зашли в магазин "Злата" на улице Технической в Екатеринбурге. При этом один из злоумышленников был в экипировке курьера сервиса доставки. Пригрозив оружием, они вынесли ювелирные украшения более чем на 4,5 млн рублей, а затем скрылись на велосипедах. Третий сообщник обеспечивал мобильность преступной группы.

Задержали налетчиков по "горячим следам". При обысках у них был обнаружен целый арсенал: три пистолета калибра 9 мм, пистолет-пулемет, обрез двуствольного охотничьего ружья Sauer habicht 16 калибра, а также несколько сотен патронов к ним. Для конспирации преступники использовали медицинские маски, перчатки, шапки, нарукавные знаки ФСБ, МВД, ВС РФ и Росгвардии. Также у них нашли мобильные радиостанции и спецсредства – наручники и глушители связи.

В зависимости от участия фигуранты обвиняются в незаконном обороте оружия, разбойном нападении, бандитизме и краже. Первое заседание по делу пройдет в областном суде завтра, 28 февраля.