В России стали закрываться фирменные магазины LG, Bosch и Sony

По всей России начали закрываться оставшиеся специализированные магазины LG, Bosch и Sony. Некоторые из них будут работать до лета, пока не распродадут остатки товаров.

На месте магазинов ушедших компаний уже открываются точки продаж поставщиков из Турции и Китая, выяснил "Ъ".

В мае прошлого года в России возникли сложности с ремонтом бытовой техники Bosch. Некоторые неисправности стало невозможно устранить оперативно. К примеру, проблемы возникли из-за нехватки электронных блоков управления для починки стиральных и посудомоечных машин, особенно для недавно приобретенных устройств.

Аналитики поясняют, что причина этому – отсутствие качественных аналогов для оригинальных деталей, ввоз которых по параллельному импорту с европейских заводов оказался затруднен. Китайские альтернативы зачастую работают не очень хорошо. При этом проблемы касаются не только Bosch, но и других брендов. В частности, Siemens.

Немецкая компания Bosch официально перестала поставлять в Россию свою технику в марте 2022-го. Устройства и детали к ним поставляют по параллельному импорту.