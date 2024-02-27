На ценниках могут появиться цены за единицу объема или массы

"Пора перестать обманывать людей" - такой пост опубликовал на своей странице лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, который вместе с коллегами по партии внес в Госдуму законопроект о том, чтобы указывать на ценниках цену за единицу массы или объема.

Слуцкий пишет, что снижение объема продукта при сохранении цены давно вызывает у людей негодование. С одной стороны, должен быть выбор, какую упаковку покупать, с другой - производителю нужно быть честным, ведь люди считают каждую копейку.

Партия вносит законопроект о "честной цене" уже второй раз. В ноябре Госдума отклонила первый вариант законопроекта. Минпромторг был против, считая, что торговля столкнется с серьезными расходами, пересчитывая вес и объем продуктов, что отразится на ценах. А для некоторых товаров такой подход вообще неактуален.