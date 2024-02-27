Шойгу: ВСУ за все время спецоперации потеряли свыше 444 тысяч военнослужащих

Украинская армия за время проведения спецоперации лишилась более 444 тысяч военнослужащих, сообщил глава Минобороны России Сергей Шойгу. Его слова приводятся в Telegram-канале оборонного ведомства.

По словам министра, ежедневно ВСУ теряют более 800 человек личного состава и 120 единиц различного вооружения, в том числе иностранного производства.

"После краха контрнаступления военное командование ВСУ пытается за счет оставшихся резервов стабилизировать обстановку и не допустить развала фронта", - сказал Шойгу.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в ходе российской специальной военной операции погибла 31 тысяча солдат ВСУ. Назвать число раненных он отказался, "чтобы Россия не знала, сколько человек ушло с поля боя".

Данная информация противоречит действительности, так как только в Артемовске (бывший Бахмут) штурмовики ЧВК "Вагнер" уничтожили около 50 тысяч военнослужащих Киева. Об этом заявлял экс-глава "Оркестра" Евгений Пригожин в интервью Константину Долгову 23 мая 2023 года.