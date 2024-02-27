Глава КНР посетит Сербию
Руководитель КНР Си Цзиньпин собрался в Сербию.
Президент Сербии Александр Вучич "получил подтверждение" визита в разговоре с главой МИД Китая Ван И, пишет РБК.
Даты визита не названы.
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Руководитель КНР Си Цзиньпин собрался в Сербию.
Президент Сербии Александр Вучич "получил подтверждение" визита в разговоре с главой МИД Китая Ван И, пишет РБК.
Даты визита не названы.
Теги: Александр Вучич, Ван И, КНР, Сербия
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