27 Февраля 2024
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Политика В России За рубежом
Фото: nakanune.ru

В Совфеде и Совбезе России высказались о возможной отправке войск НАТО н Украину

В Совете Федерации и Совбезе России высказались о возможной отправке войск НАТО н Украину.

"Эта логика не просто порочна, а опасна, чревата катастрофическим сценарием. Россия не "проглатывала" постепенное нарастание угроз ее безопасности, а предпринимала все возможное, чтобы донести до западных стран свою позицию и предложить реальные договоренности об архитектуре безопасности в Евро-Атлантике", - написал в своем telegram-канале вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.

Появлением "натовских интервентов" на Украине может трактоваться как включение альянса в прямые боевые действия, а то и как объявление войны, считает Косачев. Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев назвал заявление Макрона проявлением недуга.

"Вот у кого-то бывает недержание мочи. Про других, склонных к необдуманной реакции, говорят "моча в голову ударила". А вот у действующего президента Франции, верховного главнокомандующего вооружёнными силами Франции и князя Андорры Эммануэля Жана-Мишеля Фредерика Макрона приключилось сразу две проблемы: сначала ему, вероятно, ударила в голову моча, а затем произошло недержание речи", - пишет Медведев в своем telegram-канале.

Политик считает, что вкупе с недавним желанием поделиться ядерным арсеналом Франции со всеми желающими европейцами, похоже, "недержание речи у Макрона стало затяжной и болезненной проблемой".

"Не бережёт себя обладатель ордена Почётного легиона. Или рацион пора сменить: устрицы и шампанское – вещь хорошая, но ведь не мальчик уже. Словесный энурез в его возрасте опасен. Да и окружающим не нравится. Запах, знаете ли", - написал Медведев.

Президент Франции Эмманюэль Макрон по итогам встречи с главами государств в Елисейском дворце 26 февраля объявил о создании коалиции по экстренной поддержке Украины. Она обещает украинской армии поставки ракет и бомб средней и большой дальности. Кроме того, Макрон допустил, что западные войска могут быть отправлены на Украину.

"Сегодня нет консенсуса относительно отправки наземных войск официальным, предполагаемым и одобренным образом. Но в динамике ничего исключать не следует. Мы сделаем все необходимое для того, чтобы Россия не смогла выиграть", - сказал Макрон.

Теги: Совфед, Совбез, Дмитрий Медведев, Константин Косачев


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Ранее 27.02.2024 14:46 Мск НАТО не планирует отправлять войска на Украину - Столтенберг

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