27 Февраля 2024
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Политика В России
Фото: Накануне.ru

Песков заявил, что ему неизвестно о переговорах по обмену Навального* на Красикова

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не в курсе о якобы шедших переговорах об обмене Алексея Навального* на осужденного в Германии россиянина Вадима Красикова.

"Мне об этом ничего неизвестно, никакой информацией на этот счет я не располагаю", - цитирует ТАСС представителя Кремля.

Песков также отказался говорить об участии бизнесмена Романа Абрамовича в таких переговорах. "Это не наш вопрос", - пояснил он.

Красиков был приговорен в ФРГ к пожизненному сроку по обвинению в убийстве бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили в 2019 году. Хангошвили в России обвиняли в причастности к теракту в Ингушетии в 2004 году.

Напомним, в сентябре 2023 года официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала спекуляцией информацию о том, что Навальный* якобы может рассматриваться для обмена заключенными между Россией и США. По данным издания The Wall Street Journal, которое ссылалось на источники среди чиновников нескольких стран, помимо Навального* рассматривались и другие осужденные российские оппозиционеры.

* внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга

Теги: песков, навальный, красиков


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