27 Февраля 2024
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Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Дети 666 школ Екатеринбурга остаются незащищенными от внешних угроз

666 школ Екатеринбурга не соответствуют требованиям антитеррористической безопасности, и причина тому - нехватка денег. Об этом заявила замглавы городского департамента образования Ольга Бабченко.

По ее словам, полностью защищены только 9 объектов образования из 675 имеющихся в Екатеринбурге. Надлежащие заборы установлены только в 85% школ, система управления эвакуацией - в 55%, а охранная сигнализация и вовсе присутствует только в 25% учебных заведений. Однако, все школы и детские сады оснащены кнопкой тревоги, автоматической пожарной сигнализацией, видеокамерами, турникетами, а также достаточным количеством охраны, роль которых выполняют как сотрудники ЧОПа и Росгвардии, так и самих школ при должных полномочиях.

Проблемы с обеспечением безопасности идут от нехватки средств. Для полного оснащения каждого объекта образования, по словам Бабченко, необходимо 719 млн рублей, которых в городком бюджете просто нет.

"Поэтому все эти средства согласованы с надзорными органами. Если нам законодательство позволяет эксплуатировать какие-то системы безопасности, мы будем их эксплуатировать и согласовывать возможную замену", - пояснила Бабченко.

Она также добавила, что проблема все же решается, но постепенно, и ежегодно департамент запрашивает средства на самые необходимые строчки расходов.

Теги: школа, угроза, Екатеринбург, охрана


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