Сбой Telegram был также зафиксирован и в других странах – Минцифры

Минцифры России совместно с Роскомнадзором разбирается в причинах сбоя в работе Telegram и ряда других сервисов, их функционировании на территории страны постепенно восстанавливается, сообщили в министерстве.

"Сбой Telegram был также зафиксирован и в других странах. Что касается российских операторов связи, то их сети работают штатно, при этом они отмечают снижение трафика в Telegram и других сервисах", - говорится в заявлении Минцифры.

Сбой продолжался около часа, сейчас работа восстанавливается.