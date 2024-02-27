На Урале осужден виновник смертельного ДТП, пытавшийся обвинить в нем своего отца

На Среднем Урале вынесен приговор по делу о смертельном ДТП в Шалинском районе. Виновник аварии, который хотел обвинить в ней своего отца, ближайшие годы проведет в колонии.

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Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, все произошло ночью 10 апреля 2022 года: пьяный житель Екатеринбурга за рулем автомобиля Nissan Almera ехал по улицам поселка Колпаковка. На улице Привокзальная он столкнулся с мотоциклом "Минск". В результате водитель мотоцикла погиб на месте, а его пассажирка получила множественные травмы, повлекшие тяжкий вред здоровью.

Сидевший за рулем авто уралец сообщил о ДТП своему отцу. Мужчина прибыл на место происшествия и согласился подменить его. Отец заявил полицейским, что это он управлял машиной, а не сын. Однако при расследовании уголовного дела эта версия была опровергнута.

После этого настоящий водитель признался, что он все же управлял автомобилем в момент ДТП. Также он настаивал, что был трезв, а авария якобы случилась по вине мотоциклиста. Но и это было опровергнуто в ходе следствия.

Шалинский районный суд вынес свой приговор: 6 лет и 3 месяца в колонии-поселении. Кроме этого, уралец лишен права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на 2 года.