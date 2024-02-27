На контроле городских властей: все учреждения образования Екатеринбурга оснащены системами безопасности

Вопрос безопасности образовательного комплекса, в состав которого входят 525 муниципальных образовательных организаций (675 зданий), в том числе 344 детских сада (461 здание), 164 школы (194 здания) и 17 организаций дополнительного образования (20 зданий), находится на постоянном контроле городских властей. Исполняющая обязанности начальника департамента образования администрации Екатеринбурга Ольга Бабченко во вторник, 27 февраля, в ходе совместного заседания двух постоянных комиссий городской думы проинформировала депутатов о состоянии антитеррористической защищенности муниципальных образовательных организаций.

На сегодняшний день все муниципальные учреждения образования оснащены:

– системами видеонаблюдения;

– периметральными ограждениями и освещением территории (все школы и детские сады, а также 15 организаций дополнительного образования);

– системами контроля и управления доступом, в том числе с электронными пропусками "ЕКАРТА" – 157 школ;

– кнопкой тревожной сигнализации. 4 школы и 5 детских садов, расположенные в отдаленных территориях, имеют вывод на пульт оператора частных охранных организаций, остальные – вывод на пульт Управления вневедомственной охраны;

– системами автоматической пожарной сигнализации с выводом на пульт подразделения пожарной охраны;

– стандартным оповещением людей при пожаре;

– первичными средствами пожаротушения, эвакуационными путями и аварийными выходами. Для работников проводится плановое обучение и профилактические мероприятия по пожарной безопасности, гражданской обороне и ЧС;

– находятся под охраной лицензированных охранных организаций либо охраняются сторожами.

Расходы на антитеррористические и противопожарные мероприятия финансируются за счет бюджета Екатеринбурга, в рамках сразу двух муниципальных программ. В 2023 году сумма на реализацию плановых мероприятий и на устранение замечаний надзорных органов составила 96,1 миллиона рублей (в 2022 – 66,2 миллиона рублей).

Так, в прошлом году 74,4 миллиона рублей было выделено по программе "Развитие системы образования и создание условий для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании "город Екатеринбург" на 2023-2027 годы". Средства направлены на восстановление и ремонт ограждений и наружного освещения территорий 5 объектов, монтаж видеонаблюдения в 3 организациях, обрезку и вывоз зеленых насаждений в 41 учреждении, на иные мероприятия, связанные с требованиями антитеррористической защищенности в 102 объектах, на выполнение работ по противопожарной безопасности в 142 организациях.

По программе "Безопасность жизнедеятельности населения в муниципальном образовании "город Екатеринбург" на 2021-2025 годы" в 2023 году 21,7 миллиона рублей было направлено на модернизацию систем видеонаблюдения в 8 учреждениях, экстренного оповещения и управления эвакуацией в 5 объектах, освещение по периметру территорий в 5 организациях, на оборудование 40 объектов современными средствами пожарной безопасности.

Работа по обеспечению безопасности юных екатеринбуржцев продолжается и в 2024 году. Бюджетные средства на реализацию мероприятий по антитеррористической и пожарной безопасности выделены в размере почти 100 миллионов рублей.