Данные о трудоустройстве выпускников будут публиковать в интернете

Минтруд доработал и опубликовал проект приказа о размещении в интернете сводной информации о трудоустройстве выпускников школ и вузов.

Ведомство предлагает размещать эти данные на сайте "Работа в России" по федеральным округам, регионам, уровню образования, наименованию образовательной организации, специальности и даже полу. То есть по каждому выпускному классу или группе информация, насколько можно судить, будет в открытом доступе.

Как пишет D-Russia.ru, это означает существование подробной персонализированной базы данных о выпускниках российских учебных заведений и их трудоустройстве. Последствия утечки таких данных были бы болезненны.

Минтруд планирует публиковать среднюю заработную плату выпускников и процент трудоустройства, в том числе не в регионе обучения. Эти данные были бы полезны для установления контрольных цифр приема на обучение за счет бюджетных средств, а также при оценке эффективности образовательных организаций, считает ведомство.

Ранее многие эксперты поднимали вопрос по учителям: куда деваются выпускники педагогических вузов, в то время как в школах острая нехватка учителей? Минпросвещения регулярно отчитывается о большом поступлении на педагогические специальности, но сколько выпускников трудоустраиваются в школы, неизвестно.