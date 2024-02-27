27 Февраля 2024
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Фото: Марат Абулхатин | Фотослужба Государственной Думы

Госдума во втором чтении одобрила запрет на рекламу у иноагентов

Госдума во втором, основном чтении голосами 399 депутатов одобрила законопроект о запрете на размещение рекламы в соцсетях и на сайтах иноагентов, а также запрет размещать на каких-либо ресурсах рекламу самих иноагентов. В первом чтении документ приняли 20 февраля, третье чтение назначено на 28 февраля.

Глава комитета по безопасности Василий Пискарев заявил: "Иноагенты получают весьма крупные средства за счет рекламы. В большинстве своем иноагенты находятся под влиянием Вашингтона, Брюсселя, Лондона. Нашу страну они хотят разрушить. Поступило семь поправок, три рекомендованы к принятию – они технические. Остальные поправки не соответствуют теме законопроекта, они вносят излишнее правовое регулирование".

В целом по законопроекту не голосовало более 50 депутатов. В первом чтении его не поддержала фракция "Новые люди", она заявляла, что будет вносить сущностные поправки ко второму чтению, но, вероятно, они одобрены не были. Несмотря на это, представители фракции никаких возражений на пленарном заседании не высказали.

Спикер палаты Вячеслав Володин заявил: "Началась дискуссия, что этот законопроект ущемляет права иноагентов. Они сами выбор сделали. Нельзя охаивать страну за деньги из-за рубежа и собирать здесь деньги от рекламы. Ничего личного, но мы обязаны защищать нашу страну, наших солдат и офицеров. Мы очень либеральны".

Теги: госдума, иноагенты, василий пискарев, вячеслав володин


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