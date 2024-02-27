В крымском Джанкое объявили план "Перехват" из-за подозрительных людей

План "Перехват" объявили в Джанкое (Крым) после того, как подозрительную группу людей заметили возле военного аэродрома, пишет Mash.

По данным телеграм-канала, охраняющие аэродром офицеры обнаружили подозрительных людей. Двое с фонариками были около склада горюче-смазочных материалов, а восемь человек ходили вдоль железнодорожных путей. Как только они увидели правоохранителей, одни сели в машину и уехали в неизвестном направлении, а вторые ушли в лес.

В городе и окрестностях объявили план "Перехват", но предполагаемых диверсантов найти не удалось.

В январе глава Крыма Сергей Аксенов сообщил о задержании всех диверсантов, совершивших теракты на полуострове. Речь идет о тех, кто в 2022 и 2023 годах совершил несколько диверсий на объектах транспортной и энергетической инфраструктуры. Кроме того, были задержаны диверсанты, планировавшие убийство руководителей Крыма.