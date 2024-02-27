К празднику 8 Марта на Урал привезли сотни тонн цветов

С начала 2024 года на Урал привезли почти 900 тонн цветочной продукции стоимостью 5 млн долларов США. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе Уральского таможенного управления.

По данным УТУ, основная доля импорта приходится на гвоздики – почти 440 тонн. Хризантем доставили 190 тонн, роз – 120 тонн, тюльпанов – почти 63 тонны и акаций – 50 тонн. Логистика доставки цветов при этом не изменилась. В тройке лидеров стран-поставщиков значатся Эквадор и Нидерланды.

Как отметил начальник Уральского таможенного управления Алексей Фролов, до праздника 8 Марта в регион должна прибыть еще одна партия цветочной продукции весом около 40 тонн.

Напомним, в прошлом году цветы к Международному женскому дню в Свердловскую область везли на автомобилях с мировой биржи в Амстердаме.