Медиатехнолога Ольгу Архарову, осужденную по делу о вымогательстве, этапировали в Пермь

Медиатехнолога Ольгу Архарову, осужденную по делу о вымогательстве денег на "блок" негативных публикаций в Telegram о топ-менеджере Промсвязьбанка Александре Ушакове, также как и Александру Баязитову, этапировали в Пермь, сообщают местные СМИ.

Ее также отправили в пермское женское СИЗО-5.

Напомним, Басманный суд Москвы приговорил к 5 и 4,5 годам колонии журналистку Александру Баязитову и медиатехнолога Ольгу Архарову по делу о вымогательстве денег на "блок" негативных публикаций в Telegram о топ-менеджере "Промсвязьбанка" Александре Ушакове. Процесс проходил в закрытом от общественности режиме. Третья фигурантка дела – администратор Telegram-канала "Адские бабки" Инна Чурилова – получила четыре года условно и штраф в 1 млн рублей. Она признала вину и пошла на сделку со следствием, поэтому ее дело выделили в отдельное производство и отдельный процесс.

Чурилова, Баязитова и Ольга Архарова стали фигурантками дела о вымогательстве у топ-менеджера "Промсвязьбанка" в августе 2022 года. По данным следствия, Баязитова написала заказную публикацию, а пиарщицы пытались вымогать деньги за снятие публикации. Баязитова утверждала, что ни о каких договоренностях не знала и денег не вымогала, писала не очерняющую статью, а просто публикацию-расследование о ситуации в банке, который считается опорным для оборонного сектора.