27 Февраля 2024
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Политика За рубежом Украина
Фото: Официальный портал премьер-министра Казахстана

Французская оппозиция выступила против намерения Макрона отправить войска на Украину

Лидер французской парламентской оппозиционной партии "Непокорившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон резко раскритиковал заявление президента страны Эммануэля Макрона, который допустил возможность отправки на Украину войск стран НАТО.
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По словам Меланшона, это сделает Францию, ядерную державу, воюющей стороной против другой ядерной державы - России. Что является "безумием".

"Необходимо попросить парламент сказать "нет". Нет войне! Настало время договориться о мире на Украине с взаимными условиями безопасности!" - призвал Меланшон на своей странице.

Накануне Макрон не исключил отправки войск НАТО, но признал, что согласия пока нет. При этом премьер-министр Словакии Роберт Фицо сообщил, что страны могут это сделать не как члены НАТО, а на базе двусторонних соглашений.

Макрон сделал ряд резких заявлений. Так, он сообщил, что ЕС договорился создать коалицию для поставок украинскому режиму дальнобойного оружия. Коалиция создается, чтобы "привлечь все страны", у которых есть такие возможности, и "начать поставки новых вооружений".

Накануне канцлер Германии Олаф Шольц отказал Киеву в поставках дальнобойных ракет Taurus, о которых не может быть и речи. Притом что на прошлой неделе Бундестаг одобрил резолюцию с призывом передать Украине дальнобойное оружие.

Украинское издание "Страна" пишет, что воинственные заявления Макрона означают либо очень тяжелое положение ВСУ, либо попытку заставить европейцев согласиться с увеличением военных расходов и помощи украинскому режиму.

Теги: Франция, Украина


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