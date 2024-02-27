Французская оппозиция выступила против намерения Макрона отправить войска на Украину
Лидер французской парламентской оппозиционной партии "Непокорившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон резко раскритиковал заявление президента страны Эммануэля Макрона, который допустил возможность отправки на Украину войск стран НАТО.
По словам Меланшона, это сделает Францию, ядерную державу, воюющей стороной против другой ядерной державы - России. Что является "безумием".
"Необходимо попросить парламент сказать "нет". Нет войне! Настало время договориться о мире на Украине с взаимными условиями безопасности!" - призвал Меланшон на своей странице.
Накануне Макрон не исключил отправки войск НАТО, но признал, что согласия пока нет. При этом премьер-министр Словакии Роберт Фицо сообщил, что страны могут это сделать не как члены НАТО, а на базе двусторонних соглашений.
Макрон сделал ряд резких заявлений. Так, он сообщил, что ЕС договорился создать коалицию для поставок украинскому режиму дальнобойного оружия. Коалиция создается, чтобы "привлечь все страны", у которых есть такие возможности, и "начать поставки новых вооружений".
Накануне канцлер Германии Олаф Шольц отказал Киеву в поставках дальнобойных ракет Taurus, о которых не может быть и речи. Притом что на прошлой неделе Бундестаг одобрил резолюцию с призывом передать Украине дальнобойное оружие.
Украинское издание "Страна" пишет, что воинственные заявления Макрона означают либо очень тяжелое положение ВСУ, либо попытку заставить европейцев согласиться с увеличением военных расходов и помощи украинскому режиму.