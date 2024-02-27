Ямальцам, сообщившим о виновниках лесных пожаров, будут платить

Жители Ямало-Ненецкого автономного округа могут получить вознаграждение за сообщение о виновниках лесных пожаров, сообщили Накануне.RU в Департаменте природных ресурсов и экологии ЯНАО.

"В округе введена новая мера благодаря которой ямальцы смогут получить вознаграждение за установление нарушителей природоохранного законодательства", - говорится в сообщении.

Сумма вознаграждения составит 22 989 рублей.

Также жителям региона будут платить 5 747 рублей за сообщение о незаконной рубке деревьев, повреждениях лесов, загрязнении их сточными водами, химическими, радиоактивными и другими вредными веществами, а также о незаконной добыче полезных ископаемых, свалке твердых коммунальных отходов, отходов производства.

"Подобная мера не только простимулирует жителей к активному участию в охране окружающей среды, но и благодаря ей мы сможем оперативнее реагировать на возникающие угрозы, не допускать ухудшения состояния нашей природы" - прокомментировал решение начальник управления лесного хозяйства департамента природных ресурсов Олег Вакуленко.