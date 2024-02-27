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Фото: скриншот видео с youtube-канала &quot;А поговорить?&quot; / youtube.com/@apogovorit

Суд арестовал счета жены Акунина* на 6 миллионов рублей

Басманный суд Москвы арестовал счета супруги Бориса Акунина* на сумму порядка 6 миллионов рублей в рамках уголовного дела против писателя.

Следствие считает, что эти деньги являются совместным доходом супругов и использовались для совершения преступлений.

Срок наложения ареста установлен до 14 июня, сообщили РИА Новости в суде.

В начале февраля суд заочно арестовал Акунина* за публичные призывы к осуществлению террористической деятельности и за распространение фейков о ВС РФ. В январе МВД России объявило писателя в розыск.

В прошлом году Акунин* в разговоре с пранкерами Вованом и Лексусом заявил, что у него не вызывают претензий украинские атаки на Крым и другие регионы России. После этого розничная сеть книжных магазинов "Читай-город - Буквоед" приостановила продажи книг писателя. Издательство "Захаров", выпускавшее книги Акунина*, заявило о том, что его книги отправлены на экспертизу. В Российском академическом молодежном театре (РАМТ) отменили все спектакли по его произведениям.

*Внесен в перечень террористов и экстремистов, внесен в реестр иноагентов минюста РФ

Теги: борис акунин, счета, арест счетов


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