Макрона сравнили с Наполеоном после заявления о возможной отправке войск на Украину

Президент Франции Эмманюэль Макрон по итогам встречи с главами государств в Елисейском дворце 26 февраля объявил о создании коалиции по экстренной поддержке Украины. Она обещает украинской армии поставки ракет и бомб средней и большой дальности. Кроме того, Макрон допустил, что западные войска могут быть отправлены на Украину.

"Сегодня нет консенсуса относительно отправки наземных войск официальным, предполагаемым и одобренным образом. Но в динамике ничего исключать не следует. Мы сделаем все необходимое для того, чтобы Россия не смогла выиграть", — сказал Макрон.

Насчет официальной отправки войск стран НАТО на Украину сомневаются даже некоторые украинские Telegram-каналы, а также ряд российских военкоров.

"Офис президента [Украины] не верит в возможность отправки военных ЕС в Украину, они не готовы нам давать свою технику и финансирование, а если начнут гибнуть европейцы, то это станет новым триггером для Европы, который может обвалить любую поддержку. Переговоры с Польшей велись весь прошлый год, что они могут зайти на Западную Украину и держать северную границу с Беларусью, но даже на этот шаг Варшава не пошла", – пишет украинский канал "Резидент".

Российский обозреватель Юрий Подоляка добавляет: "Да и вообще заявление Макрона о том, что отправка войск НАТО на Украину возможна, вызвало настоящую волну недоумения... у стран НАТО".

А вот считающийся прокремлевским политолог Сергей Марков уже даже перечислил, какие именно странны могут отправить войска на Украину воевать с Россией:

"Наиболее вероятно, что это будет коалиция в составе Британии и Польши как основных. К ним присоединятся войска Эстонии, Латвии, Литвы, Дании, Канады, Румынии, Швеции. Прежде всего они будут использовать спецназ, технических специалистов по обслуживанию сложной военной техники типа ПВО, инженерные войска, тыловые войска для восстановления техники, военно-техническую разведку. Они надеются, что в ответ армия России не будет наносить удары по их территории, а только по их военным на территории Украины".

Вместе с тем, Марков опубликовал фотографию Макрона рядом с бюстом Наполеона и сопроводил ее следующим текстом:

"Макрон советуется с Наполеоном, как лучше Франции воевать с Россией. Наполеон ему советует вообще не воевать. Макрон Наполеону не верит, но верит, что он, Макрон, хитрее Наполеона".