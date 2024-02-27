Жители Ноябрьска и Муравленко при поддержке "Газпром нефти" реализуют свои социальные проекты 

27 Февраля 2024
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Такер Карлсон восхитился московским метро

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Спонсорская лицензия

Общество Ямало-Ненецкий АО
Фото: &quot;Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз&quot;

Жители Ноябрьска и Муравленко при поддержке "Газпром нефти" реализуют свои социальные проекты 

На Ямале подвели итоги грантового конкурса "Родные города" компании "Газпром нефть". Двенадцать победителей из Ноябрьска и Муравленко получат до миллиона рублей на реализацию своего проекта.

Как сообщили Накануне.RU в компании, наиболее популярными среди заявителей стали культурные инициативы – театры, игры и другие мероприятия, направленные в том числе на сохранение традиций народов Севера.

Среди проектов-победителей фестиваль гостеприимства "Теплый Север", серия выездных спектаклей для дошкольников по мотивам северных преданий "Легенды Ямала", театральная постановка картины "Любовь и голуби" в Муравленко, всесезонный турнир по Юкигассен – японской командной игре в снежки.

Жители Ноябрьска и Муравленко при поддержке "Газпром нефти" реализуют свои социальные проекты(2024)|Фото: "Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз"

Грантовый конкурс "Родные города" реализуется в этих ямальских городах с 2013 года при поддержке "Ноябрьскнефтегаза". С прошлого года в рамках конкурса работает программа акселерации, где эксперты "Газпром нефти" вместе с активистами прорабатывают идеи проектов и помогают им правильно оформить заявку.

Жители Ноябрьска и Муравленко при поддержке "Газпром нефти" реализуют свои социальные проекты(2024)|Фото: "Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз"

"Система грантовой поддержки стимулирует жителей региона не просто включаться в общественную жизнь, но планомерно расти и развиваться в области социального проектирования. С каждым годом мы видим качественный рост заявок – активисты ставят иммерсивные театры, записывают музыкальные альбомы, выпускают сборники книг, организуют масштабные фестивали. При таком подходе повышается эффективность решения той или иной социальной задачи, а эффект от наших инвестиций удваивается", - отметил генеральный директор "Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаза" Алексей Огородов.

Жители Ноябрьска и Муравленко при поддержке "Газпром нефти" реализуют свои социальные проекты(2024)|Фото: "Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз"

Заместитель генерального директора "Газпром нефти" Александр Дыбаль добавил, что социальные предприниматели, которые появляются благодаря грантовому конкурсу, вдохновляют других на участие в позитивных переменах. Многие грантовые инициативы затем становятся постоянными проектами и дальше развиваются уже без поддержки.

Теги: Газпром нефть, социальные проекты, Родные города


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети