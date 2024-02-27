Жители Ноябрьска и Муравленко при поддержке "Газпром нефти" реализуют свои социальные проекты

На Ямале подвели итоги грантового конкурса "Родные города" компании "Газпром нефть". Двенадцать победителей из Ноябрьска и Муравленко получат до миллиона рублей на реализацию своего проекта.

Как сообщили Накануне.RU в компании, наиболее популярными среди заявителей стали культурные инициативы – театры, игры и другие мероприятия, направленные в том числе на сохранение традиций народов Севера.

Среди проектов-победителей фестиваль гостеприимства "Теплый Север", серия выездных спектаклей для дошкольников по мотивам северных преданий "Легенды Ямала", театральная постановка картины "Любовь и голуби" в Муравленко, всесезонный турнир по Юкигассен – японской командной игре в снежки.

Грантовый конкурс "Родные города" реализуется в этих ямальских городах с 2013 года при поддержке "Ноябрьскнефтегаза". С прошлого года в рамках конкурса работает программа акселерации, где эксперты "Газпром нефти" вместе с активистами прорабатывают идеи проектов и помогают им правильно оформить заявку.





"Система грантовой поддержки стимулирует жителей региона не просто включаться в общественную жизнь, но планомерно расти и развиваться в области социального проектирования. С каждым годом мы видим качественный рост заявок – активисты ставят иммерсивные театры, записывают музыкальные альбомы, выпускают сборники книг, организуют масштабные фестивали. При таком подходе повышается эффективность решения той или иной социальной задачи, а эффект от наших инвестиций удваивается", - отметил генеральный директор "Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаза" Алексей Огородов.

Заместитель генерального директора "Газпром нефти" Александр Дыбаль добавил, что социальные предприниматели, которые появляются благодаря грантовому конкурсу, вдохновляют других на участие в позитивных переменах. Многие грантовые инициативы затем становятся постоянными проектами и дальше развиваются уже без поддержки.