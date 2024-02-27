ФАС "возбудилась" от рекламы Сбербанка

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила против Сбербанка дело. Причина – реклама.

Ранее в ФАС пожаловались на рекламу финансового учреждения, которая появилась в Москве. В ней крупным шрифтом указывалась привлекательная для потребителя информация о процентной ставке по вкладу 12% годовых.

Однако данные об иных условиях, влияющих на получение дохода по вкладу, размещались в поясняющей сноске трудным для восприятия шрифтом. Потребители получали неполную информацию обо всех условиях, определяющих сумму доходов вкладчиков. Служба возбудила по признакам нарушения Закона о рекламе, пишет ФАС.

В декабре 2023 г. ФАС России возбудила дело в отношении Сбербанка и его дочерней страховой компании "Сбербанк страхование жизни (СберСтрахование)". В их действиях при страховании ипотеки выявлены признаки заключения антиконкурентного соглашения. В ФАС поступили обращения россиян о навязывании пакета услуг "Домклик Плюс". В этот пакет входит предложение по предоставлению скидки в размере 1% на процентную ставку по договору ипотеки со Сбербанком. В ФАС пришли к выводу, что предложение Сбербанка и его страховой компании получить кредит на более выгодных условиях только при условии приобретения допуслуг у определенного банком страховщика ограничивает остальных участников рынка и клиентов.