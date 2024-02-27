Пропавшего в прошлом октябре екатеринбуржца нашли мертвым

Пропавшего в октябре 2023 года 21-летнего екатеринбуржца нашли мертвым. Об этом сообщает поисково-спасательный отряд "Прорыв".

"Найден, погиб. Приносим искренние соболезнования родным и близким", - говорится в сообщении.

Информацию подтвердили и в областной полиции. По их данным, сообщение об обнаружении тела было получено 25 февраля. Криминала пока не усматривается. В пресс-службе СКР добавили, что для определения точной причины смерти будет проведена судмедэкспертиза.

Напомним, предположительно, парень пропал на территории Орджоникидзевского района. По словам родных, он вышел забрать заказ из маркетплейса, после чего его никто не видел. Девушка пропавшего рассказывала, что парень жаловался ей на некие проблемы, но в детали никогда не вдавался.