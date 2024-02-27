Послание президента Федеральному собранию покажут в кинотеатрах 17 городов

Послание президента Федеральному собранию покажут в кинотеатрах 17 российских городов. Трансляцию организует сеть "Синема 5". Об этом сообщил РИА Новости ее представитель.

В компании считают важным, чтобы тезисы президента услышало как можно большее число людей.

Отмечается, что запрос зрителей довольно высокий. В Перми, например, уже забронировали более 50% мест в зале.

Напомним, Владимир Путин 29 февраля обратится к Федеральному собранию с ежегодным посланием. Внимание к посланию приковано, в том числе в связи с тем, что Путин огласит его незадолго до выборов. Шесть лет назад, перед прошлыми выборами президента, Путин выступал с обращением к депутатам и сенаторам 1 марта 2018 года. Тогда послание было разделено на две части: первая – повестка "прорывного развития" России на ближайшие шесть лет, а во второй президент рассказывал о разработке новейших систем стратегического вооружения.