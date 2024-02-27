Крупный депутат не смог пристегнуться в самолете "Победы"

Депутат алтайского заксобрания Артак Махсудян устроил скандал в самолете авиакомпании "Победа" после того, как не смог пристегнуться ремнями безопасности.

По данным Telegram-канала Baza, скандал начался после того, как член комитета по аграрной политике краевого парламента, летевший из Барнаула в Москву, не смог пристегнуться стандартным ремнем (мужчина обладает внушительным телосложением). Он попросил дополнительный ремень, но стюардесса объяснила, что на кресле у аварийного выхода пассажиры таким ремнем не могут пристегиваться. Она предложила депутату пересесть.

Это возмутило Масхудяна и он заявил, что или полетит у аварийного выхода, или вообще не полетит. О конфликте сообщили командиру экипажа, он вызвал на борт полицию. В итоге депутата сняли с рейса.