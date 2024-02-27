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Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

"Гортранс": с начала года екатеринбуржцы задержали троллейбусы и трамваи на 232 часа

В "Гортрансе" Екатеринбурга представили статистику сбоев в работе общественного транспорта по вине посторонних.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации, с начала 2024 года жители уральской столицы задержали троллейбусы и трамваи на 232 часа. Всего было зафиксировано более 400 подобных случаев: трамваи задержали 213 раз, а троллейбусы – 199.

По данным "Гортранса", за 12 месяцев 2023 года екатеринбуржцы вызвали более 2,5 тысяч сбоев в работе общественного транспорта. Итогом стала суммарная задержка на 2 тысячи часов. Самыми распространенными причинами являются выезд автомобилей на трамвайные рельсы, аварии с общественным транспортом по вине нарушителей ПДД и оставленные в салонах вещи.

Выезд автомобилей на трамвайные пути в Екатеринбурге(2024)|Фото: Накануне.RU

На прошлой неделе стало известно, что в мэрии Екатеринбурга разработают законопроект, который вынесут на обсуждение Законодательным собранием Свердловской области. Документ предполагает включение выезда на трамвайные пути в список административных нарушений. Это будет караться штрафом, но его размер пока не определен. Сообщалось, что речь может идти о десятках тысяч рублей.

В мэрии полагают, что мера поможет снизить число ДТП на рельсах и улучшить работу общественного транспорта в целом.

Теги: троллейбусы, трамваи, задержки, Екатеринбург


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