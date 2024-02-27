Число пострадавших при атаке ВСУ на белгородское село Почаево выросло до четырех

Число пострадавших в результате атаки ВСУ на село Почаево Грайворонского округа Белгородской области выросло до четырех. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

По его данным, еще одного пострадавшего жителя доставили в больницу в тяжелом состоянии. Врачи смогли стабилизировать пациента и отправить его в областную клиническую больницу.

26 февраля сообщалось, что три человека погибли при атаке дрона ВСУ на автомобиль в селе Почаево. В машине находились строители. Еще трое (по обновленным данным, четверо) пострадали.

Кроме того, двое детей пострадали при обстреле ВСУ села Новая Таволжанка. Один мальчик, по оценкам врачей, находится в удовлетворительном состоянии, другой, получивший осколочное ранение ног, будет перевезен в Москву.