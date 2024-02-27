В Голышмановской школе №1 по коридорам бегают крысы
В Голышмановской школе №1 по коридорам бегают крысы.
По данным агентства "Наш город", грызуны пугают некоторых детей, другие гоняют их на переменах швабрами.
Прокурор Тюменской области Владислав Московских поручил провести проверку по фактам нарушений санитарно-эпидемиологического законодательства, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры региона.
Во время проверки будет дана оценка действиям (бездействию) должностных лиц образовательной организации.
При наличии оснований будут приняты меры реагирования.