В Голышмановской школе №1 по коридорам бегают крысы

В Голышмановской школе №1 по коридорам бегают крысы.

По данным агентства "Наш город", грызуны пугают некоторых детей, другие гоняют их на переменах швабрами.

Прокурор Тюменской области Владислав Московских поручил провести проверку по фактам нарушений санитарно-эпидемиологического законодательства, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры региона.

Во время проверки будет дана оценка действиям (бездействию) должностных лиц образовательной организации.

При наличии оснований будут приняты меры реагирования.