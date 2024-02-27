Заочно арестован Гудков*

Хорошевский районный суд Москвы вынес решение о заочном аресте Дмитрия Гудкова*. Ему вменили размещение в сети (в частности, на YouTube) роликов, содержащих заведомо ложную информацию под видом достоверных сведений об использовании Вооруженных Сил Российской Федерации.

Гудкову* предъявлено обвинение по соответствующей статье УКРФ. Суд решил, что как только политика задержат в России или экстрадируют в страну, его следует арестовать на два месяца. Гудков* объявлен в международный розыск, говорится в telegram-канале московских судов общей юрисдикции.

Ранее Савеловский суд Москвы оштрафовал бывшего депутата Госдумы Гудкова*. Речь идет о наказании за отсутствие маркировки иностранного агента в соцсетях. Политик оштрафован на 50 тыс. руб.

*внесен в реестр иностранных агентов.