Кулеба призвал украинцев за границей вернуться домой и уйти на фронт

Глава МВД Украины Дмитрий Кулеба призвал граждан республики, которые уехали за границу, вернуться домой и уйти на фронт. Об этом он сказал ирландскому изданию The Irish Times.

"Мы понимаем, что некоторые люди не могут иметь такого выбора из-за состояния здоровья или других личных обстоятельств. Но тех, кто имеет выбор, мы приглашаем вернуться и помочь Украине бороться и выжить своим непосредственным личным вкладом", – пригласил чиновник.

Он считает, что эра нейтральной позиции и мира для Европы закончилась. И теперь Европа должна всерьез начать поставлять оружие украинскому режиму, иначе Россия захватит Европу.

Ранее Зеленский тоже призывал людей вернуться и влиться в ряды боевиков. При этом очень нелестно отзывался об уехавших. Он призвал их платить налоги режиму. Также Киев хочет, чтобы страны депортировали всех приехавших к ним украинцев, но для этого нет механизма, а сами страны не хотят этого делать.

При этом в скором времени будет принят закон об ужесточении мобилизации, предусматривающий карательные меры за уклонение от нее. Так что "приглашение" Кулебы вряд ли будет услышано украинцами, находящимися за границей.