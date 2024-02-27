Организаторы Ural Music Night объявили новых участников юбилейного фестиваля

Организаторы Ural Music Night раскрыли новых музыкантов юбилейного фестиваля, запланированного в Екатеринбурге на 28 июня. Не так давно в список были включены сразу девять участников New/Open Showcase Festival, который прошел на сцене ТЦ VEER Mall 9-11 февраля.

Напомним, что из 50 музыкантов из 13 российских городов победителями New/Open Showcase Festival стали Bogdan Kiyashko, "Сирин Край", INDEX TRIO и Excite Quintet. Группы получили грантовую поддержку в размере 1,2 млн рублей, которые потратят на запись альбома, съемку клипа и продвижение своего творчества. Помимо этого, коллективы зарекомендовали себя перед организаторами Уральской ночи музыки и стали приглашенными гостями крупнейшего мультиформатного музыкального фестиваля страны.

"Календарный год всех музыкальных фестивалей начинается на New/Open Showcase. Если вдруг вы пропустили это событие, мы позвали самых интересных и ярких представителей разных стилей и жанров на Ural Music Night. Приглашаю всех на десятую юбилейную "Ночь музыки", чтобы насладиться творчеством более 3000 музыкантов со всей России и других стран", — заявила исполнительный директор Ural Music Night Екатерина Пологова.

В число приглашенных музыкантов вошли:

Bogdan Kiyashko — инди-артист из Москвы, финалист шоу "Голос" на Первом канале. В 2023 году его дебютный альбом "Первый", после чего его трек "Братишка" собрал 7 млн прослушиваний на стриминговых площадках.

— инди-артист из Москвы, финалист шоу "Голос" на Первом канале. В 2023 году его дебютный альбом "Первый", после чего его трек "Братишка" собрал 7 млн прослушиваний на стриминговых площадках. INDEX TRIO — коллектив электроакустической экспериментальной музыки с оттенками стилей dark jazz, ambient, IDM. Всего за полгода существования группа успела собрать несколько солд-аутов, выступить в новом "Артемьев-Центре" в Москве и на нескольких на крупных фестивалях, а также записать альбом c джазовым музыкантом Владиславом Псаруком.

— коллектив электроакустической экспериментальной музыки с оттенками стилей dark jazz, ambient, IDM. Всего за полгода существования группа успела собрать несколько солд-аутов, выступить в новом "Артемьев-Центре" в Москве и на нескольких на крупных фестивалях, а также записать альбом c джазовым музыкантом Владиславом Псаруком. Excite Quintet — музыкальный проект, участники которого исполняют авторскую музыку в направлении современный джаз. Артисты успешно поучаствовали в крупнейших джазовых конкурсах и фестивалях международного и всероссийского масштаба (например, участники Sochi Jazz Festival, Победители II Международного московского джазового фестиваля).

— музыкальный проект, участники которого исполняют авторскую музыку в направлении современный джаз. Артисты успешно поучаствовали в крупнейших джазовых конкурсах и фестивалях международного и всероссийского масштаба (например, участники Sochi Jazz Festival, Победители II Международного московского джазового фестиваля). Korsakova — московская группа, выступающая в жанре worldbeat. Уникальность проекта в том, что артисты поют на двух языках: румынском и коми. Такого сочетания в истории музыки зрители еще не видели. Синглы коллектива "Герой" и "Полюсы" попали в главные плейлисты редакции ВК.

— московская группа, выступающая в жанре worldbeat. Уникальность проекта в том, что артисты поют на двух языках: румынском и коми. Такого сочетания в истории музыки зрители еще не видели. Синглы коллектива "Герой" и "Полюсы" попали в главные плейлисты редакции ВК. Mesch! — проект вокалистки и автора песен Насти Мещеряковой, которая исполняет бодрый инди-поп вместе с тремя музыкантами. Резиденты больших фестивалей Ural Music Night, "Дикая Мята", выступали в Лужниках на дне города Москвы. Солистка Настя была участницей шоу Песни на ТНТ, ее саундтреки звучали в сериалах "Молодежка" и "Дылды" (СТС).

— проект вокалистки и автора песен Насти Мещеряковой, которая исполняет бодрый инди-поп вместе с тремя музыкантами. Резиденты больших фестивалей Ural Music Night, "Дикая Мята", выступали в Лужниках на дне города Москвы. Солистка Настя была участницей шоу Песни на ТНТ, ее саундтреки звучали в сериалах "Молодежка" и "Дылды" (СТС). Juna — казанский коллектив, играющий атмосферный инди-фолк на татарском языке. Трек Irte вошел в сборник "folk & great tunes from Russia" (лейбл CPL, Германия). Композиция Amanat победила на фестивале креативных индустрий G8 в пяти номинациях. А альбом Afsen стал лучшим в номинации "На стыке жанров" премии G8 2023.

— казанский коллектив, играющий атмосферный инди-фолк на татарском языке. Трек Irte вошел в сборник "folk & great tunes from Russia" (лейбл CPL, Германия). Композиция Amanat победила на фестивале креативных индустрий G8 в пяти номинациях. А альбом Afsen стал лучшим в номинации "На стыке жанров" премии G8 2023. "дрель" — максимально эклектичный поп из Самары, состоящий из участников таких проектов, как VLNY, IRV и Hanyga Flex. Музыка группы стала саундтреком для сериала "Киберъ", а сингл "Я НЕ ПОВЕРЮ ИМ" попал в 6 плейлистов и набрал более 10000 прослушиваний за 3 суток в VK Музыке.

— максимально эклектичный поп из Самары, состоящий из участников таких проектов, как VLNY, IRV и Hanyga Flex. Музыка группы стала саундтреком для сериала "Киберъ", а сингл "Я НЕ ПОВЕРЮ ИМ" попал в 6 плейлистов и набрал более 10000 прослушиваний за 3 суток в VK Музыке. Zavazalsky — DIY-артист из Москвы. Все инструменты и вокал для треков записывает сам. Помогает в этом образование оперного певца. В 2024 году артист планирует выпустить около 10 авторских треков.

— DIY-артист из Москвы. Все инструменты и вокал для треков записывает сам. Помогает в этом образование оперного певца. В 2024 году артист планирует выпустить около 10 авторских треков. Alpin — автор и исполнитель, вдохновленный британским саундом последнего десятилетия. Выпустил сингл "Let's Go Far Away", который стал саундтреком к японской дораме "Tokyo Love Story 2020" и побывал в топ-чартах Shazam и Apple Music в Японии. Победитель двух сезонов проекта "Плейлист Моспродюсер. Музыка в парках", победитель проекта "Моспродюсер.Link!".

Артистам предстоит выступить перед более чем 370 тыс. зрителями. Стать одним из исполнителей юбилейной Ночи музыки можно, подав заявку на участие до 18 марта.

Помимо девяти групп New/Open Showcase, на Ural Music Night также приглашен дуэт победителей образовательного музпроекта для детей и подростков Ural Music School - Георгий Табуркин и Марк Ктрюшин. Георгий уже отличился, записав две песни к новому фильму "Бременские музыканты", одна из которых является гимном Уральской ночи музыки —"Серенада трубадура". Также на фестиваль позвали группы "Крылья", "Мой Папа Пианист" совместно с барабанщиком Семеном Забродой и Land Cry.