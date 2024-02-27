15 человек стали победителями конкурса "Команда Урала. Реформация"

Определены победители конкурса управленческого кадрового резерва "Команда Урала. Реформация", который проводится по инициативе полномочного представителя президента в УрФО Владимира Якушева. Ими стали 15 представителей регионов Уральского федерального округа, сообщили в пресс-службе полпредства.

Среди победителей 6 жителей Челябинской области, 3 представителя Свердловской области, по два жителя Тюменской области и Ямало-Ненецкого автономного округа, по одному человеку от Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и Курганской области. Самому молодому участнику 22 года.

"В этом году активное участие принимали представители малого и среднего бизнеса. Молодые управленцы доказали, что в Уральском федеральном округе живет очень инициативная молодежь, которая полна идей и готова работать для улучшения жизни на территориях. Впереди у победителей шесть очных модулей, где они смогут узнать специфику каждого региона УрФО", - поздравил полпред Владимир Якушев.

На конкурс "Команда Урала" заявились более 1,2 тыс. человек в возрасте до 35 лет. За три месяца они прошли испытания: тестирование, психологическую и управленческую диагностики, социальный трек и дистанционное обучение, интервью и другие. Финальные испытания, в которых принимали участие 177 человек, проходили с 19 по 22 февраля в очной форме с применением дистанционных образовательных технологий.

Новый сезон конкурса посвящен теме "Общество". Победители пройдут обучение по программе профессиональной переподготовки "Эффективный менеджмент в публичном пространстве". Подготовка будет включать несколько модулей, которые состоятся во всех регионах Уральского федерального округа. Их ждут встречи с полномочным представителем Президента России в УрФО Владимиром Якушевым, губернаторами регионов, опытными управленцами, бизнесменами, общественниками. Первый модуль обучения победителей состоится весной в Екатеринбурге.

Конкурс проводится по инициативе полномочного представителя президента России в Уральском федеральном округе Владимира Якушева при поддержке Уральского института управления – филиала РАНХиГС.