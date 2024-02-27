В Тюмени восьмилетний мальчик выпал из кузова грузовой "Газели"

В Тюмени на ул. Чаркова, 28 из кузова грузовой "Газели" выпал восьмилетний ребенок, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления ГИБДД.

Мальчик вместе с родителями возвращался с дачи на тентованной "Газели". Желая "развлечь" сына, отец посадил его в кузов автомобиля. У светофора "Газель" остановилась. Мальчик подумал, что они уже приехали домой и подвинулся к краю кузова. Когда автомобиль поехал, тент на машине расстегнулся и ребенок выпал на проезжую часть.

Отец даже не заметил падение ребенка. Об этом ему сообщил водитель другого автомобиля.

К счастью, мальчик серьезно не пострадал, он получил ушибы.

Отца привлекли к ответственности за нарушение правил перевозки детей в автомобилях.