Никита Журавель, обвинявшийся в сожжении Корана, получил 3,5 года

Оглашен приговор Никите Журавелю, которому вменяли сжигание Корана.

Он получил три с половиной года колонии общего режима, пишет ТАСС.

Ролик с сожжением Корана появился в соцсетях вечером 19 мая 2023 г. В ходе допроса, по данным СК, Журавель признался, что выполнил задание Службы безопасности Украины (СБУ) за вознаграждение в 10 тыс. руб. Прокурор требовал для Журавеля 3,5 года колонии. Его обвиняли по двум статьям УК: "хулиганство, совершенное группой лиц по мотивам религиозной ненависти", и "оскорбление чувств верующих". Хотя правонарушение совершено в Волгограде, Журавеля этапировали в чеченский Грозный и судили там же.

Во время следствия 20-летнего Журавеля избили. СМИ сообщали, что нападавшим был несовершеннолетний сын главы Чечни Адам Кадыров. Кадыров-старший не отрицал, что его сын участвовал в избиении в СИЗО, но силовики не нашли поводов для проверок и возбуждения уголовного или административного дела. После избиения Журавеля сын Кадырова получил несколько наград - как республиканских, так и от представителей других регионов, например, от главы Татарстана Рустама Минниханова.

Сам Журавель в суде признал себя виновным и заявил, что приносит извинения имамам и мусульманам: "Мой поступок ужасен и не имеет оправдания". Также он подтвердил, что действовал по указке украинских спецслужб.