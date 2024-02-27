В Нижегородской области разыскивают 18-летнего юношу, ушедшего из дома с ружьем отца

В Городце (Нижегородская область) полиция разыскивает 18-летнего юношу, который ушел из дома с ружьем отца. Об этом сообщает ГУ МВД по региону.

В полицию обратился отец молодого человека. "По предварительной информации, молодой человек 2005 года рождения мог взять с собой охотничье ружье, хранившееся в сейфе", - сообщила пресс-служба ведомства.

Полиция призывает не делать попыток "окликнуть молодого человека или вступить с ним в общение".

Напомним, в декабре в Брянске 14-летняя девочка принесла в гимназию помповое ружье, из которого несколько раз выстрелила в своих одноклассников. Двое погибли (одна из них - стрелявшая), пять человек пострадали. Отцу девочки вменили небрежное хранение огнестрельного оружия и доведение несовершеннолетнего до самоубийства - по версии следствия, он систематически унижал свою дочь.