В Госдуме предлагают освободить от транспортного налога инвалидов, имеющих автомобиль по медпоказаниям

В Правительство направлен на заключение законопроект, который предлагает освободить от транспортного налога всех инвалидов и детей-инвалидов, имеющих автотранспортные средства по медицинским показаниям. Об этом сообщил глава Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Отмечается, что раньше инвалиды при соответствующих медпоказаниях обеспечивались через органы социальной защиты автомобилями бесплатно или на льготных условиях. А транспортный налог не начислялся, так как эти машины были средством реабилитации. Если инвалиды не хотели получить машину, то предоставлялась ежегодная денежная компенсация.

Взимание транспортного налога с инвалидов несправедливо, так как они имеют его не по своей воле, подчеркивают авторы законопроекта. Регионы могут снизить или полностью исключить транспортный налог для инвалидов, но это необходимо сделать на федеральном уровне.

В конце января Госдума отклонила проект закона об отмене транспортного налога для инвалидов. От уплаты налога предполагалось освободить инвалидов с единственным автомобилем с двигателем мощностью до 100 лошадиных сил.