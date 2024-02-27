27 Февраля 2024
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Общество Свердловская область
Фото: отделение пропаганды Госавтоинспекции УМВД по Екатеринбургу

В ГИБДД Екатеринбурга спустя два года назначили нового главу

В Госавтоинспекции Екатеринбурга спустя два года официально назначили нового руководителя. Как и ожидалось, им стал экс-глава ГИБДД Первоуральска Роман Ярыш.

Как сообщили Накануне.RU в отделении пропаганды Госавтоинспекции УМВД по Екатеринбургу, сегодня нового руководителя личному составу представили начальник городского управления МВД Максим Метелица, врио начальника УГИБДД ГУ МВД по Свердловской области Дмитрий Кузнецов и замначальника УМВД по Екатеринбургу – начальник отдела по работе с личным составом майор полиции Александр Смирных.

Роман Ярыш, Максим Метелица, Дмитрий Кузнецов и Александр Смирных(2024)|Фото: отделение пропаганды Госавтоинспекции УМВД по Екатеринбургу

Максим Метелица отметил, что Роман Ярыш имеет большой опыт работы по линии ГИБДД, и это сыграет положительную роль в организации деятельности подразделения. После того, как представление завершилось, новый руководитель сразу приступил к исполнению своих обязанностей.

Напомним, что пост главы ГИБДД Екатеринбурга был вакантен ровно два года, с тех пор как в феврале 2022-го его покинул Вадим Буйдалин.

Роман Ярыш, Максим Метелица, Дмитрий Кузнецов и Александр Смирных(2024)|Фото: отделение пропаганды Госавтоинспекции УМВД по Екатеринбургу

Теги: ГИБДД, глава, назначение, Екатеринбург


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