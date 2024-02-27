Власти Екатеринбурга представили для обсуждения проект строительства метро на Уктусе

Администрация Екатеринбурга выставила на общественные обсуждения проект планировки и межевания территории в границах улицы Щербакова – улицы Лыжников – русла реки Исети. В проекте предусмотрено строительство станции метро недалеко от комплекса "Баден-Баден", а также трамвайного кольца.

Согласно документам на сайте мэрии, новая станция должна появиться на перекрестке улиц Щербакова – Лыжников, а трамвайное кольцо, ставшее частью линии в Новокольцовский район, – между долгостроем на улице Щербакова, 20 и рекой Исеть.

Экспозиция проекта открылась в холле 2-го этажа мэрии 20 февраля и будет проводиться до 1 марта включительно – с понедельника по четверг с 09.00 до 18.00 и в пятницу с 09.00 до 17.00 (кроме праздничных и выходных дней). Общественные обсуждения проводятся с 13.02.2024 по 12.03.2024.

Сроков реализации пока нет, однако сам проект территории рассчитан до 2035 года.

Напомним, еще в начале февраля начальник департамента экономики местной администрации Алексей Прядеин выразили надежду, что когда-нибудь ветку метро можно будет продлить до Уктуса. А затем жителям Екатеринбурга начали поступать ответы на вопросы, заданные во время декабрьской "прямой линии" с Владимиром Путиным. В ответе администрации было сказано, что две новые ветки метро в Екатеринбурге построят к 2045 году.