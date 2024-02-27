27 Февраля 2024
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Образование Тюменская область Уральский ФО
Фото: Накануне.ru

В Тюменском районе заключен контракт на проектирование и строительство школы

Заключен контракт на проектирование и строительство школы в Тюменском районе, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

Образовательное учреждение в поселке Винзили спроектирует и построит ООО "Спецстрой". Проектная документация будет разработана с использованием основных конструктивных и объемно-планировочных решений проекта строительства школы в микрорайоне Мелиораторов Тюмени. Ориентировочная общая площадь здания составит 21 тыс. кв. метров.

Начальник главного управления строительства Тюменской области Павел Перевалов сообщил, что школа будет построена "под ключ".

"Это значит, что разработку проекта и строительство здания возьмет на себя одна компания. Такой подход к строительству социальных объектов позволяет значительно сокращать время реализации проекта и расходы на строительство. Подобный опыт впервые был применен при строительстве школы в мкр-не Плеханово города Тюмени и отлично себя зарекомендовал", - заявил он.

Новое здание школы будет построено рядом с существующим. На территории появятся площадки для игры в хоккей, мини-футбол, баскетбол и волейбол, круговая беговая дорожка, спортивный комплекс ГТО и другие спортивные элементы.

Привязка проекта к земельному участку будет выполнена к осени текущего года. После получения положительного заключения государственной экспертизы проекта начнётся строительство. Ввод в эксплуатацию новой школы планируется в 1 квартале 2026 года.

Всего в 2024 году в Тюменской области планируется начать строительство 13 социальных объектов, в числе которых школы в Мальково Тюменского района, в микрорайоне Ямальский-1 в Тюмени и четыре школы в селах Омутинского, Уватского, Вагайского и Тобольского районов.

Теги: Спецстрой, школа, строительство, проектирование


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