СМИ: Мадрид с первого дня знал о присутствии Кузьминова в Испании

Испанские власти с первого дня знали о присутствии в стране пилота-перебежчика Максима Кузьминова, сообщает газета Mundo.

Источники сообщили изданию, что Кузьминов "наделал много шума с деньгами, которыми он распоряжался".

Ранее министр обороны Испании Маргарита Роблес заявляла, что власти страны не знали о том, что Кузьминов находился в стране, пишет РИА Новости.

По данным испанской прессы, убийство Кузьминова произошло в городе Ла-Вильяхойоса провинции Аликанте еще 13 февраля. Кузьминов был убит 12 выстрелами, а затем сбит машиной его убийц. Испанское агентство EFE сообщало, что возле убитого найдены поддельные документы.

Об угоне вертолета Ми-8 стало известно в начале сентября 2023 года. Уже на Украине летчик дал пресс-конференцию. Перед СМИ летчик сидел в футболке с украинским тризубом. Он рассказал, что с ним были еще двое членов экипажа, которые не знали о плане побега. После посадки на украинской территории они не хотели сдаваться. Тела погибших из-за предателя военных были возвращены в Россию. Вместе со штурманом Хушбахтом Турсуновым (он - с Урала) на борту вертолета был 28-летний бортмеханник Никита Кирьянов (уроженец Алтайского края). Летчик-предатель признался, что получил за измену Родине $500 тыс. (48,7 млн руб.).