Хуситы повредили интернет-кабели на дне Красного моря

Хуситы из Йемена повредили четыре подводных интернет-кабеля на дне Красного моря. Кабели шли от Джидды (Саудовская Аравия) в Джибути (восточная Африка), передает израильское издание Globes.

Сообщается, что повреждение кабелей вызвало сбои в соединениях между Европой и Азией, особенно пострадали пользователи из стран Персидского залива и Индии.

Пока что ущерб не является критичным, поскольку есть дублирующие кабели, соединяющие континенты. Тем не менее, ремонт кабелей может занять не менее восьми недель, поскольку операторам предстоит найти судовладельцев, готовых рискнуть и провести ремонтные работы в опасном регионе.

Ранее хуситы пригрозили повредить кабели на дне Красного моря, если США и их союзники продолжат наносить удары по объектам повстанцев в Йемене.