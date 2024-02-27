27 Февраля 2024
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Общество Свердловская область
Фото:пресс-служба Воронежской областной думы

Екатеринбургская больница заплатит около 2 млн рублей за оставленный в теле младенца катетер

В Екатеринбурге суд взыскал с больницы компенсацию из-за оставления фрагмента катетера в теле новорожденного ребенка.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, все случилось в 2022 году. Младенец родился в Областном перинатальном центре детской клинической больницы недоношенным и с дыхательной недостаточностью. Так как малыш находился в тяжелом состоянии, его перевели в реанимацию. При попытке установить катетер для поступления питательных веществ, лекарств и витаминов, часть катетера оборвалась и осталась внутри новорожденного.

Маленькому пациенту дважды проводили операцию по удалению фрагмента катетера, однако положительного результата это не принесло. В уральской больнице признали, что извлечь фрагмент невозможно. Тогда родители ребенка обратились в больницу в другом регионе, где в августе 2022 года катетер был извлечен.

Ленинский районный суд Екатеринбурга взыскал с местной больницы компенсацию морального вреда в пользу родителей пострадавшего младенца. Учреждение обязали выплатить 1,8 млн рублей.

Теги: компенсация, больница, ребенок, прокуратура


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