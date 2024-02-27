В Запорожье предотвратили теракт спецслужб Украины с химоружием

В Запорожской области предотвратили теракт с использованием аналога боевого отравляющего вещества BZ. Задержаны трое граждан Украины.

По данным центра общественных связей ФСБ, изъятые препараты применяются для создания химического оружия массового поражения и разрабатывались в США. Возбуждено уголовное дело по статьям "Разработка, производство, накопление, приобретение или сбыт оружия массового поражения" и "Теракт", пишет РИА Новости.

Ранее ФСБ России ликвидировала агента СБУ Виталия Дятленко, готовившего перед выборами теракт против одного из политиков Запорожской области. Теракт планировалось совершить с применением самодельного взрывного устройства, координировали деятельность и снабжали диверсанта взрывчатыми веществами сотрудники СБУ. При попытке задержания Дятленко оказал сопротивление, во время ответного огня погиб.