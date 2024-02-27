Армянская Церковь выступила против принятия новой конституции Армении

Высший духовный совет Армянской апостольской церкви (ААЦ) заявил, что в принятии новой конституции республики нет необходимости, эта инициатива исходит извне, а премьер-министр Никол Пашинян на нее согласился.

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Недавно президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что мира между двумя республиками можно достичь, если Армения положит конец своим территориальным претензиям к Азербайджану и внесет изменения в свою конституцию, поскольку декларация о независимости Армении, на которую ссылается конституция, содержит упоминание о Карабахе, то есть покушается на территорию Азербайджана.

"Подчеркнув, что основой Конституции Республики Армения являются символы национально-духовной жизни, воспоминания и события заветного прошлого нашего народа, и наши национальные чаяния и стремления, члены совета сочли недопустимым какое-либо принижение или игнорирование этих ценностей в общественном дискурсе", – говорится в заявлении.

В октябре церковь призвала местные власти положить конец авантюрам и проявить мудрость во внешней политике, особенно в отношениях с союзниками. Сейчас же власти проводят какие-то непонятные эксперименты над своим народом и следуют "антинациональным" идеям, заявила церковь, имея в виду согласие на отказ от Карабаха.

Армянская Церковь является древней церковью, основанной апостолами, но еще в IV веке отделилась от православия, не приняв решений IV Вселенского собора о двух природах Христа.