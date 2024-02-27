Уральских волонтеров голосования за объекты благоустройства будут поощрять туристическими путевками

Свердловских волонтеров, участвующих в сборе голосов во время Всероссийского голосования за объекты благоустройства, будут поощрять за прилежную работу. Чем больше собрано голосов, тем выше шанс получить подарочный сертификат или даже туристическую путевку.

"Для поощрения волонтеров разработана мотивационная программа. Чем больше голосов за объекты благоустройства соберет волонтер, тем больше баллов он получит. Наиболее активных волонтеров наградим туристическими поездками. К примеру, в прошлом году добровольцы смогли побывать в Крыму. Первая сотня получит подарочные сертификаты", — рассказал заместитель министра образования и молодежной политики Свердловской области Денис Протасов.

На данный момент в регионе зарегистрировалось свыше 1,4 тыс. волонтеров голосования, которые будут рассказывать о проекте "Формирование комфортной городской среды" и нацпроекте "Жилье и городская среда". Каждый из них также может накопить баллы и потратить их на сервисах партнеров. Вся информация будет доступна в личном кабинете волонтера, где также будет указано о количестве привлеченных голосов свердловчан.

Уральцы старше 14 лет все еще могут подать заявку на главной площадке добровольчества России dobro.ru. Начиная с 15 марта они будут в общественных местах и на массовых мероприятиях рассказывать уральцам об объектах благоустройства, вынесенных на голосование и помогать выбрать те, реализация которых будет возможна уже в следующем году.