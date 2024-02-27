Южный Урал наращивает экономическое партнерство с казахским бизнес-сообществом

27 Февраля 2024
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Такер Карлсон восхитился московским метро

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Спонсорская лицензия

Экономика Челябинская область
Фото: t.me/poolN74

Южный Урал наращивает экономическое партнерство с казахским бизнес-сообществом

В Челябинске работает делегация во главе с послом Республики Казахстан. Деловая программа обширная. Она началась со встречи губернатора Челябинской области Алексея Текслера с послом Республики Казахстан в РФ Дауреном Абаевым. Темами обсуждения стали вопросы сотрудничества в экономической сфере в части расширения внешнеторговых отношений и транспортно-логистического взаимодействия.

Алексей Текслер отметил, что Челябинская область занимает ведущее место по товарообороту с Республикой Казахстан после столичных регионов страны.

«Сейчас наблюдаются позитивные тенденции экономического сотрудничества. В первую очередь, это положительная динамика в сфере АПК. Доля агроэкспорта в Республику из Челябинской области в 2023 году составила более 50% от общего объёма поставок наших аграриев за рубеж. На нашем рынке достойно представлены многие виды товаров народного потребления и пищевой продукции Республики Казахстан. В свою очередь южноуральские продукты питания можно встретить в любом супермаркете Республики», - подчеркнул губернатор.

(2024)|Фото: t.me/poolN74

Даурен Абаев отметил, что Челябинская область имеет большое значение для Казахстана: «Перед нами стоит задача – максимальное расширение номенклатуры взаимной торговли. Для нас важно развитие коридора «Север-Юг». Запущены контейнерные перевозки из Челябинской области в Индию и Саудовскую Аравию через Казахстан. При этом мы знаем наши «узкие» места и готовы над ними работать. Так есть необходимость реконструкции пункта пропуска на границе с Челябинской областью. В планах ее завершение до 2025 года».

Алексей Текслер сообщил, что предпринимательское сообщество Южного Урала все больше интересуется возможностями сотрудничества с партнерами из Казахстана. Объективному росту внешнеэкономических связей способствует наличие не только протяженной общей границы, но и выгодное логистическое положение Челябинской области, развитая инфраструктура региона. Все это в совокупности позволяет в короткие сроки выходить на любые ключевые транспортные артерии России, что, безусловно, привлекает компании, поставляющие товары из Казахстана в Россию. Глава региона добавил, что Челябинская область является активным участником крупных международных логистических проектов, таких как транспортный коридор «Север-Юг» и предложил также рассмотреть вопрос транзита части грузов на Китай через переход Достык или другие коридоры, подчеркнув, что эти возможности открывают компаниям из Казахстана выход в мировой океан.

Продолжение диалога между южноуральскими властями, бизнесом и казахскими партнерами пройдет в регионе в течение нескольких дней - делегация из Республики Казахстан посетит ряд крупнейших промышленных предприятий Челябинской области, в том числе АО «КОНАР», ДСТ «Урал» и другие.

(2024)|Фото: t.me/poolN74

Руководитель аппарата регионального отделения в Челябинской области «Союза машиностроителей России» Сергей Кашигин отмечает, что Казахстан для Челябинской области "очень важный стратегический и экономический партнёр".

"Что касается развития промышленности, для нас, несомненно, одним из приоритетов является выстраивание кооперации с предприятиями не только внутри региона и страны, но и с предприятиями соседних стран. Это повысит товарооборот и позволит выстраивать взаимные кооперационные цепочки, что даст дополнительный толчок, как для промышленности, так и для экономики региона в целом", - отмечал Кашигин в беседе с местными журналистами.

Напомним, на данный момент Южный Урал заключил соглашения о межрегиональном сотрудничестве с шестью регионами Казахстана. В регионе ожидают визита делегации Костанайской области с ответным визитом, в ходе которого промышленники региона обсудят с казахскими партнерами конкретные проекты в экономической сфере. Также, на основе ранее выработанных договоренностей подготовлен проект Соглашения между Правительством РФ и Правительством Республики Казахстан о функционировании Костанайского филиала Челябинского государственного университета.

В ходе встречи губернатора с послом Республики Казахстан обсуждались и вопросы сотрудничества в туристической и спортивной сферах. Кстати, в ближайшей перспективе возобновление прямых авиарейсов Астана - Челябинск, что, конечно, даст дополнительный стимул к расширению не только внешнеэкономических, но и туристических, культурных связей.

(2024)|Фото: t.me/poolN74

"Уверен, что ежегодные встречи дают дополнительный импульс развитию отношений соседских регионов. Несмотря ни на какие сложности, связанные с политикой других государств, нам необходимо продолжить движение друг к другу...Важно развивать дружественные связи, особенно среди молодежи, от которой зависит наше будущее», - считает Алексей Текслер.

Теги: алексей текслер, внешнеэкономическое сотрудничество, казахстан, кооперационные связи


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети