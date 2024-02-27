Южный Урал наращивает экономическое партнерство с казахским бизнес-сообществом

В Челябинске работает делегация во главе с послом Республики Казахстан. Деловая программа обширная. Она началась со встречи губернатора Челябинской области Алексея Текслера с послом Республики Казахстан в РФ Дауреном Абаевым. Темами обсуждения стали вопросы сотрудничества в экономической сфере в части расширения внешнеторговых отношений и транспортно-логистического взаимодействия.

Алексей Текслер отметил, что Челябинская область занимает ведущее место по товарообороту с Республикой Казахстан после столичных регионов страны.

«Сейчас наблюдаются позитивные тенденции экономического сотрудничества. В первую очередь, это положительная динамика в сфере АПК. Доля агроэкспорта в Республику из Челябинской области в 2023 году составила более 50% от общего объёма поставок наших аграриев за рубеж. На нашем рынке достойно представлены многие виды товаров народного потребления и пищевой продукции Республики Казахстан. В свою очередь южноуральские продукты питания можно встретить в любом супермаркете Республики», - подчеркнул губернатор.

Даурен Абаев отметил, что Челябинская область имеет большое значение для Казахстана: «Перед нами стоит задача – максимальное расширение номенклатуры взаимной торговли. Для нас важно развитие коридора «Север-Юг». Запущены контейнерные перевозки из Челябинской области в Индию и Саудовскую Аравию через Казахстан. При этом мы знаем наши «узкие» места и готовы над ними работать. Так есть необходимость реконструкции пункта пропуска на границе с Челябинской областью. В планах ее завершение до 2025 года».

Алексей Текслер сообщил, что предпринимательское сообщество Южного Урала все больше интересуется возможностями сотрудничества с партнерами из Казахстана. Объективному росту внешнеэкономических связей способствует наличие не только протяженной общей границы, но и выгодное логистическое положение Челябинской области, развитая инфраструктура региона. Все это в совокупности позволяет в короткие сроки выходить на любые ключевые транспортные артерии России, что, безусловно, привлекает компании, поставляющие товары из Казахстана в Россию. Глава региона добавил, что Челябинская область является активным участником крупных международных логистических проектов, таких как транспортный коридор «Север-Юг» и предложил также рассмотреть вопрос транзита части грузов на Китай через переход Достык или другие коридоры, подчеркнув, что эти возможности открывают компаниям из Казахстана выход в мировой океан.

Продолжение диалога между южноуральскими властями, бизнесом и казахскими партнерами пройдет в регионе в течение нескольких дней - делегация из Республики Казахстан посетит ряд крупнейших промышленных предприятий Челябинской области, в том числе АО «КОНАР», ДСТ «Урал» и другие.

Руководитель аппарата регионального отделения в Челябинской области «Союза машиностроителей России» Сергей Кашигин отмечает, что Казахстан для Челябинской области "очень важный стратегический и экономический партнёр".

"Что касается развития промышленности, для нас, несомненно, одним из приоритетов является выстраивание кооперации с предприятиями не только внутри региона и страны, но и с предприятиями соседних стран. Это повысит товарооборот и позволит выстраивать взаимные кооперационные цепочки, что даст дополнительный толчок, как для промышленности, так и для экономики региона в целом", - отмечал Кашигин в беседе с местными журналистами.

Напомним, на данный момент Южный Урал заключил соглашения о межрегиональном сотрудничестве с шестью регионами Казахстана. В регионе ожидают визита делегации Костанайской области с ответным визитом, в ходе которого промышленники региона обсудят с казахскими партнерами конкретные проекты в экономической сфере. Также, на основе ранее выработанных договоренностей подготовлен проект Соглашения между Правительством РФ и Правительством Республики Казахстан о функционировании Костанайского филиала Челябинского государственного университета.

В ходе встречи губернатора с послом Республики Казахстан обсуждались и вопросы сотрудничества в туристической и спортивной сферах. Кстати, в ближайшей перспективе возобновление прямых авиарейсов Астана - Челябинск, что, конечно, даст дополнительный стимул к расширению не только внешнеэкономических, но и туристических, культурных связей.

"Уверен, что ежегодные встречи дают дополнительный импульс развитию отношений соседских регионов. Несмотря ни на какие сложности, связанные с политикой других государств, нам необходимо продолжить движение друг к другу...Важно развивать дружественные связи, особенно среди молодежи, от которой зависит наше будущее», - считает Алексей Текслер.